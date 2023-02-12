Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Красная гора под Бахмутом

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Евгений Пригожин заявил, что в радиусе 50 км от Бахмута находятся только бойцы ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“ был взят населенный пункт Красная гора. <…> Хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК „Вагнер“, которые и возьмут Бахмут», — передает слова Евгения Пригожина официальная пресс-служба его компании «Конкорд».

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль все дороги возле Бахмута. Пригожин заявлял, что Бахмут необходим для дальнейшего продвижения армии РФ в рамках СВО. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“ был взят населенный пункт Красная гора. <…> Хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК „Вагнер“, которые и возьмут Бахмут», — передает слова Евгения Пригожина официальная пресс-служба его компании «Конкорд». Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль все дороги возле Бахмута. Пригожин заявлял, что Бахмут необходим для дальнейшего продвижения армии РФ в рамках СВО. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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