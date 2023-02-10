Пригожин раскрыл роль Бахмута в спецоперации

Пригожин: взятие Артемовска откроет путь ВС РФ к освобождению новых позиций

11 февраля 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Взятие Бахмута позволит войскам РФ «комфортно действовать», считает Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бахмут (Артемовск) необходим для дальнейшего продвижения российских войск в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать. Поэтому Бахмут сегодня — это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. <…> Украинская армия отправляет туда все новые и новые подразделения. Пока мы их там колбасим, мы рассчитываем, что все остальные так же будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться», — сказал Пригожин в интервью автору telegram-канала WarGonzo Семену Пегову. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) идут разговоры о скором оставлении города из-за больших потерь. При этом, по мнению Пригожина, на полное освобождение Донбасса Россия потратит полтора-два года.

Бахмут (Артемовск) необходим для дальнейшего продвижения российских войск в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать. Поэтому Бахмут сегодня — это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. <…> Украинская армия отправляет туда все новые и новые подразделения. Пока мы их там колбасим, мы рассчитываем, что все остальные так же будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться», — сказал Пригожин в интервью автору telegram-канала WarGonzo Семену Пегову. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) идут разговоры о скором оставлении города из-за больших потерь. При этом, по мнению Пригожина, на полное освобождение Донбасса Россия потратит полтора-два года.