10 февраля 2023

Пригожин раскрыл роль Бахмута в спецоперации

Пригожин: взятие Артемовска откроет путь ВС РФ к освобождению новых позиций
© Служба новостей «URA.RU»
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Взятие Бахмута позволит войскам РФ «комфортно действовать», считает Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бахмут (Артемовск) необходим для дальнейшего продвижения российских войск в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать. Поэтому Бахмут сегодня — это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. <…> Украинская армия отправляет туда все новые и новые подразделения. Пока мы их там колбасим, мы рассчитываем, что все остальные так же будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться», — сказал Пригожин в интервью автору telegram-канала WarGonzo Семену Пегову.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) идут разговоры о скором оставлении города из-за больших потерь. При этом, по мнению Пригожина, на полное освобождение Донбасса Россия потратит полтора-два года.

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Бахмут (Артемовск) необходим для дальнейшего продвижения российских войск в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать. Поэтому Бахмут сегодня — это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. <…> Украинская армия отправляет туда все новые и новые подразделения. Пока мы их там колбасим, мы рассчитываем, что все остальные так же будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться», — сказал Пригожин в интервью автору telegram-канала WarGonzo Семену Пегову. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) идут разговоры о скором оставлении города из-за больших потерь. При этом, по мнению Пригожина, на полное освобождение Донбасса Россия потратит полтора-два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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