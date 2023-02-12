Американский разведчик предсказал судьбу России после конфликта на Украине

Американский разведчик заявил, что Россия выйдет из конфликта на Украине гораздо более сильной

12 февраля 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Россия после завершения конфликта на Украине станет гораздо более сильной, заявил Скотт Риттер Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия после завершения конфликта на Украине станет более сильной, чем она была ранее и непременно воспользуется ошибкой Запада, который позволил Москве ликвидировать давнюю неопределенность в сфере международной безопасности. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Россия выйдет из конфликта на Украине гораздо более сильной», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу U.S. Tour of Duty . Он добавил, что западные страны совершили грубую ошибку, начав с Россией войну, которая позволила ей ликвидировать существовавшую с 1990-х годов неопределенность в международной безопасности. Ранее полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия имеет исторический шанс наказать США после сообщений о причастности американских водолазов к теракту на «Северных потоках». Он добавил, что российским политикам необходимо вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Россия после завершения конфликта на Украине станет более сильной, чем она была ранее и непременно воспользуется ошибкой Запада, который позволил Москве ликвидировать давнюю неопределенность в сфере международной безопасности. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Россия выйдет из конфликта на Украине гораздо более сильной», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу U.S. Tour of Duty. Он добавил, что западные страны совершили грубую ошибку, начав с Россией войну, которая позволила ей ликвидировать существовавшую с 1990-х годов неопределенность в международной безопасности. Ранее полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия имеет исторический шанс наказать США после сообщений о причастности американских водолазов к теракту на «Северных потоках». Он добавил, что российским политикам необходимо вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН.