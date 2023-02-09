Полковник запаса заявил об историческом шансе России наказать США

Военный эксперт Коротченко: Россия должна надавить на США из-за организации подрывов на «Северном потоке»

10 февраля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россия должна использовать обвинения против США в подрыве «Северных потоков», уверен Игорь Коротченко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Заявление лауреата Пулитцеровской премии, журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что власти США устроили теракт на «Северных потоках», является оружием в руках России в борьбе с Вашингтоном. Этот вопрос необходимо вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Нашей стране нужно вынести этот вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН. Российские послы должны адресовать ноты к правительствам стран пребывания с информированием о том, что США совершили акт международного терроризма. Мы сейчас должны пинать США так, как только можем, а не заниматься дипломатическими выражениями. Сама судьба и шанс нам дали в руки такое оружие. Его надо использовать по максимуму», — сказал Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул, что подобные обвинения в США караются по всей строгости закона. «По идее, за акт международного терроризма по приговору американского суда людей могут на электрический стул отправить. Просто здесь, как будет реагировать американская фемида? Как будет реагировать ФБР, так как это обвинение в совершении крупнейшего в истории человечества террористического акта в адрес Джо Байдена и еще трех человек, которые принимали участие в обсуждении этого теракта», — заключил собеседник агентства. Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс отдал приказ о подрыве «Северных потоков». Также в материале говорится, что взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил во время учений НАТО в Балтийском море. Боезаряд должен был сработать от гидроакустического буя, который издает уникальные низкочастотные тональные звуки, приводящие к подрыву. Специальная техника была сброшена 26 сентября 2022 года разведывательным самолетом P8 ВМС Норвегии, который совершал обычный полет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление лауреата Пулитцеровской премии, журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что власти США устроили теракт на «Северных потоках», является оружием в руках России в борьбе с Вашингтоном. Этот вопрос необходимо вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Нашей стране нужно вынести этот вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН. Российские послы должны адресовать ноты к правительствам стран пребывания с информированием о том, что США совершили акт международного терроризма. Мы сейчас должны пинать США так, как только можем, а не заниматься дипломатическими выражениями. Сама судьба и шанс нам дали в руки такое оружие. Его надо использовать по максимуму», — сказал Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул, что подобные обвинения в США караются по всей строгости закона. «По идее, за акт международного терроризма по приговору американского суда людей могут на электрический стул отправить. Просто здесь, как будет реагировать американская фемида? Как будет реагировать ФБР, так как это обвинение в совершении крупнейшего в истории человечества террористического акта в адрес Джо Байдена и еще трех человек, которые принимали участие в обсуждении этого теракта», — заключил собеседник агентства. Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс отдал приказ о подрыве «Северных потоков». Также в материале говорится, что взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил во время учений НАТО в Балтийском море. Боезаряд должен был сработать от гидроакустического буя, который издает уникальные низкочастотные тональные звуки, приводящие к подрыву. Специальная техника была сброшена 26 сентября 2022 года разведывательным самолетом P8 ВМС Норвегии, который совершал обычный полет.