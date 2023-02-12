Медведчук поделился давней просьбой Порошенко к Путину по Донбассу

Медведчук: Порошенко упрашивал Путина забрать Донбасс
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, Виктор Медведчук
Порошенко просил Путина забрать Донбасс, заявил Виктор Медведчук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко упрашивал президента России Владимира Путина забрать Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины. Об этом рассказал бывший украинский народный депутат Виктор Медведчук.

«Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи Владимиру Путину, пусть заберет Донбасс», — заявил Медведчук в эфире телеканала «CTV». Экс-депутат добавил, что Порошенко всячески старался избавиться от этого региона, так как понимал, что он ему не нужен.

Ранее Петр Порошенко признался, что Минские соглашения являлись уловкой для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к военным действиям. Время пока действовали соглашения позволило сформировать проукраинскую коалицию против России.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко упрашивал президента России Владимира Путина забрать Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины. Об этом рассказал бывший украинский народный депутат Виктор Медведчук. «Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи Владимиру Путину, пусть заберет Донбасс», — заявил Медведчук в эфире телеканала «CTV». Экс-депутат добавил, что Порошенко всячески старался избавиться от этого региона, так как понимал, что он ему не нужен. Ранее Петр Порошенко признался, что Минские соглашения являлись уловкой для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к военным действиям. Время пока действовали соглашения позволило сформировать проукраинскую коалицию против России.
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