В Белоруссии раскрыли, кто помешал заключить мир между РФ и Украиной

МИД Белоруссии: перемирию между РФ и Украиной помешал Запад

13 февраля 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Запад рекомендовал Владимиру Зеленскому прекратить переговоры, заявили в Минске Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заключить перемирие между Россией и Украиной в 2022 году не получилось из-за Запада. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, западные страны рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить переговоры. «Мы точно знаем из достоверных источников, и не из одного источника. Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены», — сообщил Глаз в эфире телеканала СТВ. Он также заявил, что документы о перемирии были практически закончены. Однако после приостановления переговорного процесса, условия для его возобновления не просматриваются. После начала спецоперации Россия и Украина проводили переговоры, но стороны не пришли к общему решение. Экс-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что Запад сорвал обсуждение. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Заключить перемирие между Россией и Украиной в 2022 году не получилось из-за Запада. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, западные страны рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить переговоры. «Мы точно знаем из достоверных источников, и не из одного источника. Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены», — сообщил Глаз в эфире телеканала СТВ. Он также заявил, что документы о перемирии были практически закончены. Однако после приостановления переговорного процесса, условия для его возобновления не просматриваются. После начала спецоперации Россия и Украина проводили переговоры, но стороны не пришли к общему решение. Экс-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что Запад сорвал обсуждение. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным.