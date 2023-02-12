12 февраля 2023

В Белоруссии раскрыли, кто помешал заключить мир между РФ и Украиной

МИД Белоруссии: перемирию между РФ и Украиной помешал Запад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Запад рекомендовал Владимиру Зеленскому прекратить переговоры, заявили в Минске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заключить перемирие между Россией и Украиной в 2022 году не получилось из-за Запада. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, западные страны рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить переговоры.

«Мы точно знаем из достоверных источников, и не из одного источника. Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены», — сообщил Глаз в эфире телеканала СТВ.

Он также заявил, что документы о перемирии были практически закончены. Однако после приостановления переговорного процесса, условия для его возобновления не просматриваются.

После начала спецоперации Россия и Украина проводили переговоры, но стороны не пришли к общему решение. Экс-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что Запад сорвал обсуждение. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заключить перемирие между Россией и Украиной в 2022 году не получилось из-за Запада. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, западные страны рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить переговоры. «Мы точно знаем из достоверных источников, и не из одного источника. Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены», — сообщил Глаз в эфире телеканала СТВ. Он также заявил, что документы о перемирии были практически закончены. Однако после приостановления переговорного процесса, условия для его возобновления не просматриваются. После начала спецоперации Россия и Украина проводили переговоры, но стороны не пришли к общему решение. Экс-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что Запад сорвал обсуждение. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...