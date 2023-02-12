Пермяки поддерживают запрет чиновникам отдыхать за границей

Против запрета отдыха чиновников за границей выступили 33% пермяков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Большая часть жителей Перми поддерживают запрет отдыха за границей для чиновников. Результатами исследования с URA.RU поделились в компании Superjob.

«Профильные комитеты Госдумы планируют рассмотреть соответствующую инициативу. Тем временем 6 из 10 пермяков (58%) готовы поддержать эту идею», — рассказали в компании. Основным аргументом в пользу запретов пермяки назвали то, что в другой стране чиновников могут завербовать или устроить провокацию.

Против запрета выступили 33% пермяков. 19% заявили, что запрет является нарушением прав человека, другие 14% считают, что так можно проверить, кто из чиновников патриот, а кто нет. Чаще всего одобряют инициативу мужчины (70% против 46% женщин) и жители с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (66%).

URA.RU ранее сообщало, что депутаты Госдумы заинтересовались предложением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ограничить выезд чиновникам за границу во время спецоперации. По словам депутата Василия Пискарева, инициативу обсудят в парламенте уже в скором времени. Спецоперация на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее цель защита мирного населения Донбасса.