Сотрудников на главный танковый завод РФ в Нижнем Тагиле ищут через федеральный канал

На канале «Россия — 1» вышел сюжет про «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех»), который является главным поставщиком танков для Министерства обороны РФ. Журналисты рассказали, кто требуется на предприятие и какие бонусы обещают работникам. На УВЗ неоднократно сообщали, что из-за большого гособоронзаказа вырос спрос на новых сотрудников.
«На заводе сократили выпуск гражданской продукции, а сотрудников переобучили. Условия соответствуют статусу предприятия — чистые тихие цеха, высокая зарплата, некоторые приходят из принципа — помочь друзьям на фронте. Готовят будущих токарей, операторов станков в собственном учебном центре, а каждый центр — мини-производство со станками, где можно сразу применить на практике полученные знания», — рассказывают журналисты.
Из бонусов, которые обещают новым сотрудникам помимо хорошей зарплаты и условий труда, продленные группы в детских садах (до 21:00), для иногородних — квартиры в найм в новостройках. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их. На предприятии хотят открыть второй танковый конвейер, но, как рассказывал URA.RU источник на предприятии, это вряд ли получится сделать в ближайшее время, потому что там некому будет работать.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.