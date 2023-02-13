Источник: Медведев отменил визит в Свердловскую область

Дмитрия Медведева ждали на Белоярской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Свердловскую область, намеченный на конец недели, отменен. Как сообщили URA.RU три источника, политик собирался посетить Белоярскую атомную электростанцию (БАЭС), но изменил планы.

«Медведев должен был приехать в четверг [16 февраля]. Но поступила информация, что на этой неделе на БАЭС его не будет», — сообщил осведомленный собеседник.

Причины отмены визита пока не известны. По словам другого источника, зампред Совбеза может посетить атомную станцию чуть позднее, в 20-х числах февраля. В пресс-службе БАЭС информацию о готовившемся приезде Медведева не подтверждают.

О возможном визите Медведева на Урал источники URA.RU сообщили утром 13 февраля. Обсуждалось, что зампред Совета безопасности планирует посетить одно из свердловских предприятий. В предыдущий раз Медведев был в регионе осенью 2022-го, когда проводил проверку на «Уралвагонзаводе».