Источник: Медведев отменил визит в Свердловскую область

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрия Медведева ждали на Белоярской АЭС Фото:

Визит зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Свердловскую область, намеченный на конец недели, отменен. Как сообщили URA.RU три источника, политик собирался посетить Белоярскую атомную электростанцию (БАЭС), но изменил планы.

«Медведев должен был приехать в четверг [16 февраля]. Но поступила информация, что на этой неделе на БАЭС его не будет», — сообщил осведомленный собеседник.

Причины отмены визита пока не известны. По словам другого источника, зампред Совбеза может посетить атомную станцию чуть позднее, в 20-х числах февраля. В пресс-службе БАЭС информацию о готовившемся приезде Медведева не подтверждают.

О возможном визите Медведева на Урал источники URA.RU сообщили утром 13 февраля. Обсуждалось, что зампред Совета безопасности планирует посетить одно из свердловских предприятий. В предыдущий раз Медведев был в регионе осенью 2022-го, когда проводил проверку на «Уралвагонзаводе».

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Визит зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Свердловскую область, намеченный на конец недели, отменен. Как сообщили URA.RU три источника, политик собирался посетить Белоярскую атомную электростанцию (БАЭС), но изменил планы. «Медведев должен был приехать в четверг [16 февраля]. Но поступила информация, что на этой неделе на БАЭС его не будет», — сообщил осведомленный собеседник. Причины отмены визита пока не известны. По словам другого источника, зампред Совбеза может посетить атомную станцию чуть позднее, в 20-х числах февраля. В пресс-службе БАЭС информацию о готовившемся приезде Медведева не подтверждают. О возможном визите Медведева на Урал источники URA.RU сообщили утром 13 февраля. Обсуждалось, что зампред Совета безопасности планирует посетить одно из свердловских предприятий. В предыдущий раз Медведев был в регионе осенью 2022-го, когда проводил проверку на «Уралвагонзаводе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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