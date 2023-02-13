В Свердловской области ждут Дмитрия Медведева

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни может прибыть в Свердловскую область с рабочим визитом. Как сообщили URA.RU два источника, федерального политика ждут на одном из оборонных предприятий региона.
«Возможен приезд Медведева в конце недели (16-17 февраля — прим. URA.RU). Будет встреча с губернатором [Евгением Куйвашевым]», — рассказал инсайдер во власти. Другой собеседник уточнил, что Медведев прибудет во главе большой делегации на одно из свердловских производств. По информации этого источника, приезд может состояться в начале следующей недели.
Официальных подтверждений о готовящемся визите пока нет. В пресс-службе Куйвашева заявили URA.RU, что не обладают данными о возможной встрече губернатора с Медведевым.
В предыдущий раз Медведев был в Свердловской области в конце октября 2022 года. Тогда зампред Совбеза посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле с большой проверкой. Там же, на УВЗ, Медведев провел совещание о поставках военной техники в зону спецоперации РФ на Украине.
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