В Свердловской области ждут Дмитрия Медведева

13 февраля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медеведев последний раз был в Свердловской области в октябре 2022-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни может прибыть в Свердловскую область с рабочим визитом. Как сообщили URA.RU два источника, федерального политика ждут на одном из оборонных предприятий региона. «Возможен приезд Медведева в конце недели (16-17 февраля — прим. URA.RU). Будет встреча с губернатором [Евгением Куйвашевым]», — рассказал инсайдер во власти. Другой собеседник уточнил, что Медведев прибудет во главе большой делегации на одно из свердловских производств. По информации этого источника, приезд может состояться в начале следующей недели. Официальных подтверждений о готовящемся визите пока нет. В пресс-службе Куйвашева заявили URA.RU, что не обладают данными о возможной встрече губернатора с Медведевым. В предыдущий раз Медведев был в Свердловской области в конце октября 2022 года. Тогда зампред Совбеза посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле с большой проверкой. Там же, на УВЗ, Медведев провел совещание о поставках военной техники в зону спецоперации РФ на Украине.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни может прибыть в Свердловскую область с рабочим визитом. Как сообщили URA.RU два источника, федерального политика ждут на одном из оборонных предприятий региона. «Возможен приезд Медведева в конце недели (16-17 февраля — прим. URA.RU). Будет встреча с губернатором [Евгением Куйвашевым]», — рассказал инсайдер во власти. Другой собеседник уточнил, что Медведев прибудет во главе большой делегации на одно из свердловских производств. По информации этого источника, приезд может состояться в начале следующей недели. Официальных подтверждений о готовящемся визите пока нет. В пресс-службе Куйвашева заявили URA.RU, что не обладают данными о возможной встрече губернатора с Медведевым. В предыдущий раз Медведев был в Свердловской области в конце октября 2022 года. Тогда зампред Совбеза посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле с большой проверкой. Там же, на УВЗ, Медведев провел совещание о поставках военной техники в зону спецоперации РФ на Украине.