Бывший челябинский вице-губернатор требует освободить свои 73 млн из-под ареста

Андрей Косилов потребовал освободить из-под ареста 73 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший первый замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов потребовал освободить из-под ареста свои 73 млн рублей. Из картотеки арбитражных дел следует, что апелляционная жалоба принята к рассмотрению.

«Принять апелляционную жалобу Косилова Андрея Николаевича. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции», — отмечается в постановлении Арбитражного суда области.

Судебное заседание состоится 21 марта. Арест наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Сумма иска составила 73 млн рублей. Бывший вице-губернатор является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию. Топ-менеджер был освобожден от своей должности в июле 2022 года.

Сам Косилов ситуацию не комментирует, ссылаясь на своих адвокатов. От комментариев воздерживаются также и в «Рависе».