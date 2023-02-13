13 февраля 2023

Бывший челябинский вице-губернатор требует освободить свои 73 млн из-под ареста

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Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, косилов андрей
Андрей Косилов потребовал освободить из-под ареста 73 млн рублей Фото:

Бывший первый замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов потребовал освободить из-под ареста свои 73 млн рублей. Из картотеки арбитражных дел следует, что апелляционная жалоба принята к рассмотрению.

«Принять апелляционную жалобу Косилова Андрея Николаевича. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции», — отмечается в постановлении Арбитражного суда области.

Судебное заседание состоится 21 марта. Арест наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Сумма иска составила 73 млн рублей. Бывший вице-губернатор является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию. Топ-менеджер был освобожден от своей должности в июле 2022 года.

Сам Косилов ситуацию не комментирует, ссылаясь на своих адвокатов. От комментариев воздерживаются также и в «Рависе».

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Бывший первый замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов потребовал освободить из-под ареста свои 73 млн рублей. Из картотеки арбитражных дел следует, что апелляционная жалоба принята к рассмотрению. «Принять апелляционную жалобу Косилова Андрея Николаевича. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции», — отмечается в постановлении Арбитражного суда области. Судебное заседание состоится 21 марта. Арест наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Сумма иска составила 73 млн рублей. Бывший вице-губернатор является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию. Топ-менеджер был освобожден от своей должности в июле 2022 года. Сам Косилов ситуацию не комментирует, ссылаясь на своих адвокатов. От комментариев воздерживаются также и в «Рависе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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