В Крыму возбудили уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Участник СВО был похоронен в Евпатории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МВД возбудило уголовное дело из-за поджога могилы участника спецоперации на Украине. Об этом рассказали в администрации Евпатории.

«В воскресенье на кладбище на Мирновском шоссе была обнаружена могила с признаками возгорания. В ней захоронен военнослужащий — участник СВО. Сотрудниками отдела МВД возбуждено уголовное дело», — сообщили в администрации города.

Сообщается, что администрация помогает родственникам погибшего. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Дело возбуждено по статье по 244 уголовного кодекса (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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МВД возбудило уголовное дело из-за поджога могилы участника спецоперации на Украине. Об этом рассказали в администрации Евпатории. «В воскресенье на кладбище на Мирновском шоссе была обнаружена могила с признаками возгорания. В ней захоронен военнослужащий — участник СВО. Сотрудниками отдела МВД возбуждено уголовное дело», — сообщили в администрации города. Сообщается, что администрация помогает родственникам погибшего. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Дело возбуждено по статье по 244 уголовного кодекса (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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