В Крыму возбудили уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО

Участник СВО был похоронен в Евпатории
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
МВД возбудило уголовное дело из-за поджога могилы участника спецоперации на Украине. Об этом рассказали в администрации Евпатории.
«В воскресенье на кладбище на Мирновском шоссе была обнаружена могила с признаками возгорания. В ней захоронен военнослужащий — участник СВО. Сотрудниками отдела МВД возбуждено уголовное дело», — сообщили в
Сообщается, что администрация помогает родственникам погибшего. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Дело возбуждено по статье по 244 уголовного кодекса (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
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