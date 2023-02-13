В Совбезе Украины обвинили РФ в намерении «разделить Украину» по примеру Кореи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в том, что она якобы намеревается разделить Украину по примеру Кореи. Северная и Южная Кореи разделены между собой с 1953 года по 38-й параллели.
«Россия может принудить Украину к разделению по примеру Южной и Северной Кореи», — передает слова Данилова украинский телеканал «1+1». По мнению секретаря СНБО, Москва уже начала работу в этом направлении, который подразумевает разработку проекта «Второй Украины».
Ранее Алексей Данилов призвал ожидать от российской армии активизации действий к годовщине начала спецоперации на Украине. По его словам, в планах российского командования осуществление наступления.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в том, что она якобы намеревается разделить Украину по примеру Кореи. Северная и Южная Кореи разделены между собой с 1953 года по 38-й параллели. «Россия может принудить Украину к разделению по примеру Южной и Северной Кореи», — передает слова Данилова украинский телеканал «1+1». По мнению секретаря СНБО, Москва уже начала работу в этом направлении, который подразумевает разработку проекта «Второй Украины». Ранее Алексей Данилов призвал ожидать от российской армии активизации действий к годовщине начала спецоперации на Украине. По его словам, в планах российского командования осуществление наступления.