Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута

14 февраля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Армия РФ близка к оперативному окружению Артемовска (Бахмута) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После получения контроля над Красной Горой в ДНР, российские военные вышли на границы села Парасковиевка. Освобождение этого населенного пункта приведет к физическому перекрытию дороги из Славянска на Артемовск (Бахмут) и оперативному окружению бахмутского гарнизона ВСУ. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Красная Гора, то, что взяли „вагнера“, это важно продвижение. Это северный пригород Артемовска, и он граничит с населенным пунктом Парасковиевка. Контроль над Парасковиевкой позволяет физически перерезать транспорт, который идет на Артемовск из Славянска. Это последняя траса, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки ВСУ. Если ее перерезать, то вся группировка попадет в оперативное окружение, это когда противник еще может передвигаться в границах кольца, но не может его покинуть самостоятельно», — сказал Андрей Коц. При этом, подчеркнул журналист, говорить о капитуляции группировки ВСУ в Бахмуте еще не приходится. «У ВСУ останется два военных решения: первое — как-то деблокировать эту группировку ударом извне, либо прорыв изнутри, то есть, из котла. Есть еще вариант, что они капитулируют, но я не склонен считать, что к этому все идет. Пока противник на этом направлении оказывает ожесточенное сопротивление, о капитуляции не говорит. Я так думаю, что еще не одну неделю придется с Артемовском провозиться», — заключил собеседник агентства. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Также боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что группа с тяжелыми боями продвигается вперед в восточной части Артемовска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После получения контроля над Красной Горой в ДНР, российские военные вышли на границы села Парасковиевка. Освобождение этого населенного пункта приведет к физическому перекрытию дороги из Славянска на Артемовск (Бахмут) и оперативному окружению бахмутского гарнизона ВСУ. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Красная Гора, то, что взяли „вагнера“, это важно продвижение. Это северный пригород Артемовска, и он граничит с населенным пунктом Парасковиевка. Контроль над Парасковиевкой позволяет физически перерезать транспорт, который идет на Артемовск из Славянска. Это последняя траса, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки ВСУ. Если ее перерезать, то вся группировка попадет в оперативное окружение, это когда противник еще может передвигаться в границах кольца, но не может его покинуть самостоятельно», — сказал Андрей Коц. При этом, подчеркнул журналист, говорить о капитуляции группировки ВСУ в Бахмуте еще не приходится. «У ВСУ останется два военных решения: первое — как-то деблокировать эту группировку ударом извне, либо прорыв изнутри, то есть, из котла. Есть еще вариант, что они капитулируют, но я не склонен считать, что к этому все идет. Пока противник на этом направлении оказывает ожесточенное сопротивление, о капитуляции не говорит. Я так думаю, что еще не одну неделю придется с Артемовском провозиться», — заключил собеседник агентства. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Также боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что группа с тяжелыми боями продвигается вперед в восточной части Артемовска.