WP: США принуждают Украину вести себя активнее на поле боя

14 февраля 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Украинское командование находится под давлением США, отметили в издании Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские власти усиливают давление на украинское правительство, принуждая его к более активным действиям на фронте. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ряд официальных лиц США. На такой шаг они пошли, опасаясь того, что не смогут поставлять такой большой поток вооружений Украине долгое время. «Официальные лица США усиливают давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя», — пишет издание , ссылаясь на ряд авторитетных источников в американской администрации. На такой шаг, отметили журналисты, официальные лица пошли, учитывая внушительные объемы поставок своих вооружений украинской стороне и опасаясь того, что это однажды закончится. «Мы продолжим пытаться внушить им (властям Украины — прим. URA.RU), что мы ничего не можем делать вечно», — сказал изданию один из высокопоставленных чиновников администрации, пожелавший остаться анонимным. О том, что США координируют действия Украины в ходе ее конфликта с Россией ранее писало и издание Politico. Так, источник в Пентагоне сообщил изданию, что американское командование отказало Киеву в возможности ударить вглубь России. Белый дом также планирует передать украинской стороне новый пакет помощи размером в десять миллиардов долларов, отмечает RT.

Американские власти усиливают давление на украинское правительство, принуждая его к более активным действиям на фронте. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ряд официальных лиц США. На такой шаг они пошли, опасаясь того, что не смогут поставлять такой большой поток вооружений Украине долгое время. «Официальные лица США усиливают давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя», — пишет издание, ссылаясь на ряд авторитетных источников в американской администрации. На такой шаг, отметили журналисты, официальные лица пошли, учитывая внушительные объемы поставок своих вооружений украинской стороне и опасаясь того, что это однажды закончится. «Мы продолжим пытаться внушить им (властям Украины — прим. URA.RU), что мы ничего не можем делать вечно», — сказал изданию один из высокопоставленных чиновников администрации, пожелавший остаться анонимным. О том, что США координируют действия Украины в ходе ее конфликта с Россией ранее писало и издание Politico. Так, источник в Пентагоне сообщил изданию, что американское командование отказало Киеву в возможности ударить вглубь России. Белый дом также планирует передать украинской стороне новый пакет помощи размером в десять миллиардов долларов, отмечает RT.