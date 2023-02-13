Global Times: Россия достигла главных целей СВО на Украине

Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. С таким мнением для китайского издания Global Times выступил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.
«Стратегические цели России в основном достигнуты», — поделился мнением Люй Сян с изданием. Эксперт пояснил, что российская сторона в ходе спецоперации создала устойчивый фронт на востоке Днепра и заняла устойчивые позиции по всей линии боевого соприкосновения, а также способна пережить конфликт на истощение.
В то же время, по мнению социолога, Украина не имеет самостоятельной обороноспособности и в этом плане полностью зависит от западных стран. А политический строй страны, добавил Люй Сян, слабеет, претерпевая значительные кадровые перестановки на высоком уровне.
Российские власти с самого начала спецоперации заявляли, что ее основная цель — защита жителей и территории Донбасса, а также обеспечения безопасности страны. Однако, судя по последним заявлениям российского правительства, на данный момент страна не до конца выполнила задачи, поставленные в начале военной операции. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале февраля отмечал, что сейчас главная цель России — выполнение задач спецоперации на Украине, сообщает RT. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что доволен ходом СВО.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. С таким мнением для китайского издания Global Times выступил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. «Стратегические цели России в основном достигнуты», — поделился мнением Люй Сян с изданием. Эксперт пояснил, что российская сторона в ходе спецоперации создала устойчивый фронт на востоке Днепра и заняла устойчивые позиции по всей линии боевого соприкосновения, а также способна пережить конфликт на истощение. В то же время, по мнению социолога, Украина не имеет самостоятельной обороноспособности и в этом плане полностью зависит от западных стран. А политический строй страны, добавил Люй Сян, слабеет, претерпевая значительные кадровые перестановки на высоком уровне. Российские власти с самого начала спецоперации заявляли, что ее основная цель — защита жителей и территории Донбасса, а также обеспечения безопасности страны. Однако, судя по последним заявлениям российского правительства, на данный момент страна не до конца выполнила задачи, поставленные в начале военной операции. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале февраля отмечал, что сейчас главная цель России — выполнение задач спецоперации на Украине, сообщает RT. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что доволен ходом СВО.