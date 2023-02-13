Global Times: Россия достигла главных целей СВО на Украине

14 февраля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ плотно держат свои позиции на фронте, отметил эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. С таким мнением для китайского издания Global Times выступил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. «Стратегические цели России в основном достигнуты», — поделился мнением Люй Сян с изданием . Эксперт пояснил, что российская сторона в ходе спецоперации создала устойчивый фронт на востоке Днепра и заняла устойчивые позиции по всей линии боевого соприкосновения, а также способна пережить конфликт на истощение. В то же время, по мнению социолога, Украина не имеет самостоятельной обороноспособности и в этом плане полностью зависит от западных стран. А политический строй страны, добавил Люй Сян, слабеет, претерпевая значительные кадровые перестановки на высоком уровне. Российские власти с самого начала спецоперации заявляли, что ее основная цель — защита жителей и территории Донбасса, а также обеспечения безопасности страны. Однако, судя по последним заявлениям российского правительства, на данный момент страна не до конца выполнила задачи, поставленные в начале военной операции. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале февраля отмечал, что сейчас главная цель России — выполнение задач спецоперации на Украине, сообщает RT. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что доволен ходом СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. С таким мнением для китайского издания Global Times выступил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. «Стратегические цели России в основном достигнуты», — поделился мнением Люй Сян с изданием. Эксперт пояснил, что российская сторона в ходе спецоперации создала устойчивый фронт на востоке Днепра и заняла устойчивые позиции по всей линии боевого соприкосновения, а также способна пережить конфликт на истощение. В то же время, по мнению социолога, Украина не имеет самостоятельной обороноспособности и в этом плане полностью зависит от западных стран. А политический строй страны, добавил Люй Сян, слабеет, претерпевая значительные кадровые перестановки на высоком уровне. Российские власти с самого начала спецоперации заявляли, что ее основная цель — защита жителей и территории Донбасса, а также обеспечения безопасности страны. Однако, судя по последним заявлениям российского правительства, на данный момент страна не до конца выполнила задачи, поставленные в начале военной операции. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале февраля отмечал, что сейчас главная цель России — выполнение задач спецоперации на Украине, сообщает RT. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что доволен ходом СВО.