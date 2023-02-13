13 февраля 2023

В ЛНР рассказали о паническом бегстве ВСУ с позиций в Бахмуте

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ бросают западную технику при бегстве из Артемовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, дрг, наемники, stock
ВСУ покидают свои позиции в панике, отметил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично оставляют свои позиции и западную технику в Артемовске (Бахмуте) из-за активного наступления российских войск. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный обозреватель Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Также на огневых рубежах оставляется вооружение и военная техника», — поделился Андрей Марочко с ТАСС. Подполковник в отставке добавил, что украинские военные оставляют свои позиции хаотично и с паникой под натиском российских штурмовых подразделений.

Российские военные в последнее время ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении. Многие эксперты, а также мировые издания, пророчат российской армии скорое взятие города под свой контроль. Так, 13 февраля Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Бахмутом, сообщает «Национальная служба новостей». Российские войска также контролируют все пути к городу.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично оставляют свои позиции и западную технику в Артемовске (Бахмуте) из-за активного наступления российских войск. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный обозреватель Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Также на огневых рубежах оставляется вооружение и военная техника», — поделился Андрей Марочко с ТАСС. Подполковник в отставке добавил, что украинские военные оставляют свои позиции хаотично и с паникой под натиском российских штурмовых подразделений. Российские военные в последнее время ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении. Многие эксперты, а также мировые издания, пророчат российской армии скорое взятие города под свой контроль. Так, 13 февраля Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Бахмутом, сообщает «Национальная служба новостей». Российские войска также контролируют все пути к городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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