В ЛНР рассказали о паническом бегстве ВСУ с позиций в Бахмуте Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ бросают западную технику при бегстве из Артемовска 14 февраля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 + ВСУ покидают свои позиции в панике, отметил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично оставляют свои позиции и западную технику в Артемовске (Бахмуте) из-за активного наступления российских войск. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный обозреватель Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Также на огневых рубежах оставляется вооружение и военная техника», — поделился Андрей Марочко с ТАСС. Подполковник в отставке добавил, что украинские военные оставляют свои позиции хаотично и с паникой под натиском российских штурмовых подразделений. Российские военные в последнее время ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении. Многие эксперты, а также мировые издания, пророчат российской армии скорое взятие города под свой контроль. Так, 13 февраля Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Бахмутом, сообщает «Национальная служба новостей». Российские войска также контролируют все пути к городу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично оставляют свои позиции и западную технику в Артемовске (Бахмуте) из-за активного наступления российских войск. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный обозреватель Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Также на огневых рубежах оставляется вооружение и военная техника», — поделился Андрей Марочко с ТАСС. Подполковник в отставке добавил, что украинские военные оставляют свои позиции хаотично и с паникой под натиском российских штурмовых подразделений. Российские военные в последнее время ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении. Многие эксперты, а также мировые издания, пророчат российской армии скорое взятие города под свой контроль. Так, 13 февраля Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Бахмутом, сообщает «Национальная служба новостей». Российские войска также контролируют все пути к городу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям