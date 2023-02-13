В Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы

В микрорайоне Рябково реконструируют гостиницу рядом с Центром Илизарова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гостиницу «КНИИЭКОТ» в Кургане, которая расположена недалеко от центра имени Илизарова, будут реконструировать. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии. В данной гостинице часто останавливаются иностранцы, приезжающие, в частности, для лечения в медцентре.

«Застройщик: физическое лицо. Разрешить реконструкцию здания гостиницы по улице Марии Ульяновой, 4 в микрорайоне Рябково города Кургана», — говорится в документе. Разрешение на реконструкцию выдано от 25 января 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково сорвалась стройка на месте бывшего морга горбольницы №2. Там планировалось строительство гостиницы, однако у владельца земельного участка кончилось действие разрешения, выданного мэрией. Также сообщалось, что курганские власти ищут инвесторов для строительства гостиницы между двумя больницами. Земельный участок оценивается на сумму более трех миллионов рублей.