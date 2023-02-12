В регионе не хватает строителей и рабочих, а также других специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Количество резюме на одну вакансию за год в Свердловской области упало на 0,3 пункта. Самый острый дефицит кадров наблюдается в сфере «Добыча сырья», сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter.

«По данным за январь 2023 года, на одну вакансию в регионе приходится всего три активных резюме, что на 0,3 пункта меньше, чем в декабре 2022 года. Нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», — рассказали в компании.

Больше всего не хватает специалистов в сферах «Добыча сырья» (всего 0,3 резюме на одну вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,5), «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (0,6). Самый большой выбор у работодателей из сфер «Юристы» (5 резюме на одну вакансию), «Административный персонал» (3,4) и «Управление персоналом, тренинги» (3).

Ранее URA.RU писало, что свердловские выпускники отказываются идти на заводы, создавая дефицит кадров. По данным председателя комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Андрея Мисюра, в регионе наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности.