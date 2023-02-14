Политолог Данилин: НАТО не даст Украине самолеты

14 февраля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Чтобы подготовить украинских пилотов для натовских истребителей, потребуется много времени Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На открывшемся 10-м саммите НАТО Украине откажут в предоставлении самолетов, хотя президент Владимир Зеленский рассчитывает на такую помощь Североатлантического альянса. Об этом заявил военный эксперт Павел Данилин. «В ближайшее время самолеты не пойдут [на Украину], потому что это будет означать прямое участие Запада в конфликте. Подготовить украинских летчиков за это время практически нереально», — сообщил Данилин Пятому каналу.



Данилин подчеркнул, что Киев по-прежнему будет получать боеприпасы в виде ракет, но вот с высокотехнологичной военной техникой сюрпризов не будет. Хотя сенсаций исключать нельзя. Такое же мнение высказал политолог- американист Малек Дудаков. По его словам, натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители. Вопрос поставки Украине истребителей НАТО не стоит на повестке дня, однако это тема обсуждается странами-участницами альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-участниц в Брюсселе.

На открывшемся 10-м саммите НАТО Украине откажут в предоставлении самолетов, хотя президент Владимир Зеленский рассчитывает на такую помощь Североатлантического альянса. Об этом заявил военный эксперт Павел Данилин. «В ближайшее время самолеты не пойдут [на Украину], потому что это будет означать прямое участие Запада в конфликте. Подготовить украинских летчиков за это время практически нереально», — сообщил Данилин Пятому каналу. Данилин подчеркнул, что Киев по-прежнему будет получать боеприпасы в виде ракет, но вот с высокотехнологичной военной техникой сюрпризов не будет. Хотя сенсаций исключать нельзя. Такое же мнение высказал политолог- американист Малек Дудаков. По его словам, натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители. Вопрос поставки Украине истребителей НАТО не стоит на повестке дня, однако это тема обсуждается странами-участницами альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-участниц в Брюсселе.