Спортивные объекты межвузовского кампуса будут доступны всем пермякам

Пермяки смогут ходить в студенческий бассейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межвузовский кампус в Камской долине будет открыт для доступа всех пермяков. Как сообщила на заседании правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина, жители города смогут посещать все его спортивные объекты, такие как бассейн, тренажерный зал и другие.

«Универсальный спортивный зал, зал для фитнеса, залы единоборств, а также универсальный бассейн на 10 дорожек по 50 метров, учебный бассейн. Вся эта инфраструктура будет доступна жителям Перми и Пермского края», — сказала Кассина.

Как ранее сообщало URA.RU, власти Прикамья подготовили проект концессионного соглашения о строительстве межвузовского кампуса. Пока дата его подписания с компанией «Кампус „Парма“» не назначена, отметил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кампус разместится в микрорайоне Камская долина. Здесь построят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиницы для студентов и преподавателей. Работы должны завершиться в конце 2026 года.