В США заявили, что Украина отправит западные танки в Крым

19fortyfive: Украина, получив танки от НАТО, начнет наступление на Крым

14 февраля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

НАТО разработала план поставки вооружений ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может ввести танки в Крым после того, как получит их от НАТО. По информации американского издания 19fortyfive, Зеленский после получения новейшего вооружения может начать общевойсковые операции на разных направлениях. «Теперь, когда члены НАТО разработали план снабжения Украины современным вооружением, таким, как танки и зенитные установки, Зеленский, возможно, сможет использовать общевойсковые операции на остальных территориях. Южное наступление… могло бы вывести ВСУ в зону досягаемости Крыма и позволило бы проводить больше таких операций на полуострове», — пишет американское издание.



Американские власти усиливают давление на украинское правительство, принуждая его к более активным действиям на фронте. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ряд официальных лиц США. На такой шаг они пошли, опасаясь, что не смогут поставлять такой большой поток вооружений Украине долгое время. Между тем, на открывшемся 10-м саммите НАТО Украине могут отказать в предоставлении самолетов, хотя президент Владимир Зеленский рассчитывает на такую помощь Североатлантического альянса. Об этом заявил военный эксперт Павел Данилин. Поставка истребителей будет означать прямое участие Запада в конфликте. Кроме того, подготовить украинских летчиков за столь короткое время практически нереально. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может ввести танки в Крым после того, как получит их от НАТО. По информации американского издания 19fortyfive, Зеленский после получения новейшего вооружения может начать общевойсковые операции на разных направлениях. «Теперь, когда члены НАТО разработали план снабжения Украины современным вооружением, таким, как танки и зенитные установки, Зеленский, возможно, сможет использовать общевойсковые операции на остальных территориях. Южное наступление… могло бы вывести ВСУ в зону досягаемости Крыма и позволило бы проводить больше таких операций на полуострове», — пишет американское издание. Американские власти усиливают давление на украинское правительство, принуждая его к более активным действиям на фронте. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ряд официальных лиц США. На такой шаг они пошли, опасаясь, что не смогут поставлять такой большой поток вооружений Украине долгое время. Между тем, на открывшемся 10-м саммите НАТО Украине могут отказать в предоставлении самолетов, хотя президент Владимир Зеленский рассчитывает на такую помощь Североатлантического альянса. Об этом заявил военный эксперт Павел Данилин. Поставка истребителей будет означать прямое участие Запада в конфликте. Кроме того, подготовить украинских летчиков за столь короткое время практически нереально.