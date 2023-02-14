14 февраля 2023

Депутат Госдумы заявил о возможности Польши забрать часть Украины без боя

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Польша может подключить Украину к своей энергосистеме, сказал Дмитрий Белик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша, когда начнет процесс присоединения украинских земель, может найти повод, чтобы они сдались без боя, например, под предлогом подключения к энергетике для более комфортной жизни. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«На Западной Украине еще со времен СССР есть магистрали, связывающие ее с Европой и позволяющие использовать польскую энергосистему для подключения того же Львова. Безусловно, Польша имеет имперские амбиции в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, но если она решит эти амбиции реализовать, то наличие или отсутствие электричества и состояние подстанций не будет играть особой роли. Так что если Польша начнет процесс возвращения украинских земель, то в Варшаве найдут, под каким предлогом Львову и другим городам придется сдаться без боя и принять произошедшее как данность», — сказал Дмитрий Белик.

В результате ракетных ударов почти все электроподстанции во Львове и области оказались разрушены, сообщил мэр города Андрей Садовой. При этом польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский открыто признался, что Польша думала о разделе Украины в первые дни спецоперации. По мнению член-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, польские наемники воюют на стороне ВСУ именно с целью вернуть свои территории.

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Польша, когда начнет процесс присоединения украинских земель, может найти повод, чтобы они сдались без боя, например, под предлогом подключения к энергетике для более комфортной жизни. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «На Западной Украине еще со времен СССР есть магистрали, связывающие ее с Европой и позволяющие использовать польскую энергосистему для подключения того же Львова. Безусловно, Польша имеет имперские амбиции в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, но если она решит эти амбиции реализовать, то наличие или отсутствие электричества и состояние подстанций не будет играть особой роли. Так что если Польша начнет процесс возвращения украинских земель, то в Варшаве найдут, под каким предлогом Львову и другим городам придется сдаться без боя и принять произошедшее как данность», — сказал Дмитрий Белик. В результате ракетных ударов почти все электроподстанции во Львове и области оказались разрушены, сообщил мэр города Андрей Садовой. При этом польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский открыто признался, что Польша думала о разделе Украины в первые дни спецоперации. По мнению член-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, польские наемники воюют на стороне ВСУ именно с целью вернуть свои территории.
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