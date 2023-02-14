Депутат Госдумы заявил о возможности Польши забрать часть Украины без боя

15 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Польша может подключить Украину к своей энергосистеме, сказал Дмитрий Белик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша, когда начнет процесс присоединения украинских земель, может найти повод, чтобы они сдались без боя, например, под предлогом подключения к энергетике для более комфортной жизни. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «На Западной Украине еще со времен СССР есть магистрали, связывающие ее с Европой и позволяющие использовать польскую энергосистему для подключения того же Львова. Безусловно, Польша имеет имперские амбиции в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, но если она решит эти амбиции реализовать, то наличие или отсутствие электричества и состояние подстанций не будет играть особой роли. Так что если Польша начнет процесс возвращения украинских земель, то в Варшаве найдут, под каким предлогом Львову и другим городам придется сдаться без боя и принять произошедшее как данность», — сказал Дмитрий Белик. В результате ракетных ударов почти все электроподстанции во Львове и области оказались разрушены, сообщил мэр города Андрей Садовой. При этом польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский открыто признался, что Польша думала о разделе Украины в первые дни спецоперации. По мнению член-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, польские наемники воюют на стороне ВСУ именно с целью вернуть свои территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша, когда начнет процесс присоединения украинских земель, может найти повод, чтобы они сдались без боя, например, под предлогом подключения к энергетике для более комфортной жизни. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «На Западной Украине еще со времен СССР есть магистрали, связывающие ее с Европой и позволяющие использовать польскую энергосистему для подключения того же Львова. Безусловно, Польша имеет имперские амбиции в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, но если она решит эти амбиции реализовать, то наличие или отсутствие электричества и состояние подстанций не будет играть особой роли. Так что если Польша начнет процесс возвращения украинских земель, то в Варшаве найдут, под каким предлогом Львову и другим городам придется сдаться без боя и принять произошедшее как данность», — сказал Дмитрий Белик. В результате ракетных ударов почти все электроподстанции во Львове и области оказались разрушены, сообщил мэр города Андрей Садовой. При этом польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский открыто признался, что Польша думала о разделе Украины в первые дни спецоперации. По мнению член-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, польские наемники воюют на стороне ВСУ именно с целью вернуть свои территории.