Экс-мэру Златоуста передадут участок леса под строительство курорта

Компания Вячеслава Жилина получит участок леса на Тургояке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компании «Тургояк-Резорт» из Миасса (Челябинская область), соучредителем которой является экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, передадут участок леса под строительство термального курорта. Как следует из приказа Главного управления лесами региона, взамен под лесные угодья переоформят площади возле одного из сел.

«Исключить из границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах, лесной участок Тургоякского участкового лесничества. Включить в границы земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах, лесной участок Новоандреевского участкового лесничества», — говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Статус земли на Тургояке станет лесом в зеленой зоне. Изменения потребовались, чтобы протянуть фекальную канализацию от базы отдыха «Хвойные острова» до центра отдыха имени Феди Горелова.

Участок на Тургояке площадью 2,77 га на 83% занят лесами. Среди них больше всего сосен, десятую часть занимают лиственницы. Передаваемый под охрану участок в Новоандреевке имеет сходные характеристики. В перспективе возле села на участке появится прогулочная зона для жителей поселка Тыелга и других населенных пунктов.

Разрешение на возведение парк-отеля на Тургояке компания получила в декабре. Площадь застройки превысит 29 тысяч квадратных метров. Доля в 90% в компании «Тургояк-Резорт» принадлежит ООО «Новый Источник — „Баден-Баден“». Остальная доля находится во владении Жилина.