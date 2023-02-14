Новый мэр Березников завел аккаунты в соцсетях и отчитался о своем первом рабочем дне

Алексей Казаченко выразил надежду, что жители округа помогут ему погрузиться в жизнь Березников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новоизбранный глава Березниковского городского округа (Пермский край) Алексей Казаченко принял от своего предшественника дела и выехал на коммунальную аварию. Об этом Казаченко рассказал подписчикам в своих официальных аккаунтах, которые он завел в соцсетях в свой первый рабочий день, 14 февраля.

«Первый рабочий день на посту главы города посвящен передаче дел. Необходимо как можно скорее включиться во все процессы и погрузиться в жизнь города. Надеюсь, вы, активные и неравнодушные жители, мне в этом поможете», — обратился к жителям округа Казаченко.

Мэр Березников провел встречу со своим предшественником Михаилом Шинкаревым, исполнявшим обязанности главы Березников, и поблагодарил его за работу. После чего чиновник выехал на осмотр места прорыва водовода у дома №111 по улице Юбилейной.

Казаченко был избран на пост главы Березниковского городского округа большинством голосов депутатов местной думы 13 февраля. Его кандидатуру поддержала краевая администрация. До назначения Казаченко занимал пост руководителя ГКУ «Центр организации закупок».

Алексей Казаченко (справа) принял дела у Михаила Шинкарева и поблагодарил его за проделанную работу Фото: страница Алексея Казаченко, «ВКонтакте»