«Ведомости»: Набиуллину попросили помешать россиянам косвенно финансировать ВСУ

Набиуллину просят прекратить торговлю акциями иностранных военных корпораций в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские инвесторы имеют доступ к акциям компаний оборонного комплекса из стран, откуда поставляют вооружение на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Он попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину о том, чтобы торговля акциями иностранных военных корпораций в России прекратилась, сообщает газета «Ведомости».

«У российских инвесторов есть доступ к акциям компаний оборонной промышленности из стран, поставляющих вооружение на Украину. Операции по покупке/продаже акций доступны через мобильные приложения российских брокеров, например „Тинькофф инвестиции“», — цитирует «Ведомости» депутата Госдумы Александра Якубовского, ссылаясь на копию запроса на имя председателя ЦБ, имеющуюся в распоряжении издания.

В качестве примера депутат привел корпорацию военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin Corporation. Она, по его словам, поставила на Украину тысячи противотанковых комплексов Javelin, десятки реактивных систем залпового огня Himars с ракетами GLMRS, артиллерийские радары и другое оборудование. Издание отмечает, что акции Lockheed Martin, а также других производителей вооружений выросли после начала спецоперации на треть по итогам года.

Ранее российское правительство поддержало законопроект, запрещающий призывы поддерживать и финансировать Вооруженные силы Украины на период спецоперации. В комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что закон нужно принять как можно скорее.

Специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, она начата с целью денацификации и демилитаризации соседней страны. Среди других целей Путин называл защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.