Сыну депутата госдумы одобрили проект об изменении строительства аквапарка в Челябинске

Строить аквапарк будет фирма сына Олега Голикова ООО « Акватория» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании ООО «Акватория», владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова, одобрили проект об изменении строительства аквапарка на северо-западе Челябинска. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра.

«Объект строительства — «Аквапарк «Большая вода» с гостиницей с номерным фондом на 120 номеров и автопарковкой находится в Челябинске по адресу улица Братьев Кашириных, 142. На данный момент одобрена реконструкция 1 этапа — аквапарка «Большая вода» с автопарковкой», — говорится на сайте Единого госреестра.

О том, что аквапарк будет достроен, Колесников сообщил 19 октября перед уходом на фронт. Он принимает участие в СВО. С 2021 года стоимость строительства проекта увеличилась более чем в два раза с 2 млрд до 5,2 млрд рублей. В проект была включена гостиница на 120 номеров.

Также депутат сообщил, что из-за экономических санкций компания-застройщик столкнулась с трудностями. Немецкая фирма отказалась поставлять оборудование, и Колесникову пришлось перезаключать контракты с поставщиками из Турции и Китая.