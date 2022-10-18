Уходящий на фронт челябинский депутат Госдумы пообещал достроить аквапарк

Стоимость строительства аквазоны увеличилась до 100 млн долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед уходом на фронт депутат Госдумы Олег Колесников 19 октября не только пообещал достроить аквапарк на северо-западе Челябинска, но и рассказал, что стоимость проекта увеличилась более чем в два раза. Депутат сообщил, что стоимость строительства аквазоны увеличилась до 100 млн долларов, передает корреспондент URA.RU.

«Аквапарк делается и он будет построен. Я предприниматель с 30-летним опытом. У меня остается большая компания, где много юридических лиц. Сегодня будет совет директоров с корпорацией Гостуризма РФ, которая входит к нам в уставной капитал», — сообщил URA.RU Колесников.

Депутат отметил, что его компания 1 декабря завершает проектную документацию по строительству большой гостиницы. Это стало необходимо, чтобы войти в госпрограммы по развитию туризма.

«Если в 2021 году проект аквапарка оценивался в 2 млрд рублей, и он не включал в себя гостиницу, то теперь стоимость проекта составляет 5,2 млрд рублей. Это почти 100 млн долларов», — заявил народный избранник.

Депутат рассказал, что из-за экономических санкций компания также столкнулась с трудностями. Немецкая компания отказалась поставлять оборудование и ему пришлось перезаключать контракты с поставщиками из Турции и Китая.

«Все, что ни делается, — все к лучшему. Такого масштабного проекта в России больше нет», — заключил Колесников.

В феврале 2021 года, накануне переизбрания в Госдуму, Колесников обещал построить в Челябинске аквапарк площадью 13 тысяч кв. метров, прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Завершить строительство обещали за 3-3,5 года, цену проекта тогда обозначили примерно в 2 млрд рублей.

В мае 2022 года заговорили о задержке строительства, в том числе из-за проблем с иностранными компаниями. Тогда же губернатор и лидер реготделения «Единой России» Алексей Текслер предупредил, выступая перед элитами, что проект должен быть завершен без скидок на обстоятельства.