Средняя зарплата жителей УрФО превысила 60 тысяч рублей

В Уральском федеральном округе ежемесячная зарплата жителей в 2022 году составила 63 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
«Средний ежемесячный доход уральцев в 2022 году составил 63 тысячи рублей, что на 5% больше показателей 2021 года. Лидерами по росту заработной платы стали менеджеры среднего звена, их доходы выросли на 7% и достигли 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Отсутствие динамики дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, чья зарплата составила 206 тысяч рублей. «Темпы прироста совокупных доходов в 2022 году остались на уровне прошлых лет. Они по-прежнему укладываются в 5-7% и не покрывают уровень инфляции», — рассказала главный эксперт сервиса Наталья Дианина.
Ранее URA.RU сообщало о том, кто получает самый высокие зарплаты в Свердловской области. Лидерами стали руководители групп разработок, коммерческие директора и DevOps-инженеры.
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В Уральском федеральном округе ежемесячная зарплата жителей в 2022 году составила 63 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «Средний ежемесячный доход уральцев в 2022 году составил 63 тысячи рублей, что на 5% больше показателей 2021 года. Лидерами по росту заработной платы стали менеджеры среднего звена, их доходы выросли на 7% и достигли 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Отсутствие динамики дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, чья зарплата составила 206 тысяч рублей. «Темпы прироста совокупных доходов в 2022 году остались на уровне прошлых лет. Они по-прежнему укладываются в 5-7% и не покрывают уровень инфляции», — рассказала главный эксперт сервиса Наталья Дианина. Ранее URA.RU сообщало о том, кто получает самый высокие зарплаты в Свердловской области. Лидерами стали руководители групп разработок, коммерческие директора и DevOps-инженеры.