Настоятель пермского храма, просивший отправить авто на фронт, получит внедорожники

15 февраля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Дивизия, в которой находится священнослужитель, получит два УАЗа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей, находящийся в хоне проведения спецоперации, получит автомобили, о которых просил. В паблике «Мобилизация тыла Пермь» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что дивизии, в которой находится священник, будут отправлены внедорожники УАЗ. «Друзья, для дивизии в которой находится отец Дорофей, готовим к отправке два автомобиля УАЗ „буханка“ (УАЗ-452). Приблизительная дата отправки [авто] на передовую — 18 февраля», — говорится в паблике. Также пермяки призывают земляков помочь военнослужащим, которые находятся на СВО. Отмечается, что на фронте нужны тепловизиционные прицелы, коллиматоры, глушители, дроны, бензогенераторы, дизельная тепловая пушка, штабная палатка штабная и рации. В декабре 2022 года отец Дорофей попросил земляков собрать средства на приобретение автомобиля. Священнослужитель пояснил, что транспортное средство необходим ему для духовного наставничества на фронте. Игумен Белогорского монастыря находится в зоне СВО с сентября. Он рассказывал, что выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии.

Настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей, находящийся в хоне проведения спецоперации, получит автомобили, о которых просил. В паблике «Мобилизация тыла Пермь» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что дивизии, в которой находится священник, будут отправлены внедорожники УАЗ. «Друзья, для дивизии в которой находится отец Дорофей, готовим к отправке два автомобиля УАЗ „буханка“ (УАЗ-452). Приблизительная дата отправки [авто] на передовую — 18 февраля», — говорится в паблике. Также пермяки призывают земляков помочь военнослужащим, которые находятся на СВО. Отмечается, что на фронте нужны тепловизиционные прицелы, коллиматоры, глушители, дроны, бензогенераторы, дизельная тепловая пушка, штабная палатка штабная и рации. В декабре 2022 года отец Дорофей попросил земляков собрать средства на приобретение автомобиля. Священнослужитель пояснил, что транспортное средство необходим ему для духовного наставничества на фронте. Игумен Белогорского монастыря находится в зоне СВО с сентября. Он рассказывал, что выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии.