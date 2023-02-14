Жители ЯНАО предложили объявить бойкот огурцам

Жители ЯНАО в соцсетях предложили отказаться от огурцов из-за цен

Стоимость огурцов вызвала возмущение у жителей ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) предложили отказаться от покупки огурцов из-за высокой стоимости. Об этом они написали в telegram-канале NSK.

«Что случилось с огурцами? Они стоят более 300 рублей. <…> Уважаемые жители города, давайте проигнорируем сей ценный продукт. И будем покупать его, только если есть острая необходимость. Если пару тонн сгниет, может и цена станет адекватной», — написал анонимный автор поста.

В комментариях пользователи поделились, что повышение цен наблюдается и в других регионах страны, но часть из них с предложением согласились. «Объявить огуречный бойкот, администраторы если не хотят потерь пусть не завозят», — поддержал Денис Прокофьев. «Вы считаете, что это нормально?! Огурцы дороже мяса?» — возмутилась пользователь Елена. Некоторые пользователи мессенджера добавили, что не видят смысла в бойкотировании. «Глупое предложение, из серии назло бабушке уши отморожу», — написала Светлана. Часть предположила, что цены будут расти и дальше. Пользователь Людмила также удивилась цене на лук. «А как вам лук по 72 рубля?» — добавила она.

По данным Тюменьстата, в сравнении с декабрем 2022 года среди продукции сильнее всего подорожала плодовоовощная. Отмечен рост на 8,5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Ноябрьска возмутила стоимость огурцов в гипермаркете «Лента». Она купила 450 грамм огурцов за 280 рублей. Рост цен наблюдается в других регионах, так в Свердловской области сильнее всего выросла цена за килограмм огурцов, поднявшись (на 15,23%) до 261,28 рубля. А пермяки устроили жаркие споры на тему огурцов: цен на них, их количества на прилавках, а также состояния.