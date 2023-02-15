В ЛДПР пообещали раскрыть «новые предсказания» Жириновского

ЛДПР раскроет «новые предсказания» Жириновского в 2036 году

15 февраля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Высказывания Владимира Жириновского собрали в капсулу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Капсулу с прогнозами основателя ЛДПР Владимира Жириновского откроют в 2036 году. В ней коллекция диктофонных записей и все, что он говорил на встречах, открытая информация, собранная однопартийцами воедино. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Он (Владимир Жириновский — прим. URA.RU) наговаривал на камеру на встречах, на диктофон, все это есть в открытом доступе, есть в архивах ЛДПР. Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем», — сообщил Ярослав Нилов. Депутат Госдумы уверен, что после вскрытия вновь можно будет убедиться в его гениальных прогнозных способностях. Не единожды ныне покойный основатель ЛДПР высказывал то, что впоследствии все в точности сбывалось. Одно из таких предречений — начало спецоперация на территории Украины. Однако, некоторые социальные сети стали спекулировать на этой теме, рассказывая о якобы секретном дневнике Жириновского, который хранится в секретном сейфе. Ссылки таких сообщений вели в разные паблики. Многие из которых рассказывают о СВО и ЧВК «Вагнера». «Никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — сообщили в пресс-службе ЛДПР.



Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Политик, в частности, был известен тем, что его высказывания о будущем России и важных геополитических мировых событиях часто сбывались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Капсулу с прогнозами основателя ЛДПР Владимира Жириновского откроют в 2036 году. В ней коллекция диктофонных записей и все, что он говорил на встречах, открытая информация, собранная однопартийцами воедино. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Он (Владимир Жириновский — прим. URA.RU) наговаривал на камеру на встречах, на диктофон, все это есть в открытом доступе, есть в архивах ЛДПР. Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем», — сообщил Ярослав Нилов. Депутат Госдумы уверен, что после вскрытия вновь можно будет убедиться в его гениальных прогнозных способностях. Не единожды ныне покойный основатель ЛДПР высказывал то, что впоследствии все в точности сбывалось. Одно из таких предречений — начало спецоперация на территории Украины. Однако, некоторые социальные сети стали спекулировать на этой теме, рассказывая о якобы секретном дневнике Жириновского, который хранится в секретном сейфе. Ссылки таких сообщений вели в разные паблики. Многие из которых рассказывают о СВО и ЧВК «Вагнера». «Никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — сообщили в пресс-службе ЛДПР. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Политик, в частности, был известен тем, что его высказывания о будущем России и важных геополитических мировых событиях часто сбывались.