Военкор объяснил, почему нельзя перерезать путь для снабжения ВСУ в Бахмуте

Военкор Ткач: последний путь для снабжения ВСУ в Бахмуте находится под обстрелом

16 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Закрытие трассы из Часового Яра поможет полностью окружить Бахмут, считает Василий Ткач Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трасса из Часового Яра (город расположен западнее Бахмута (Артемовск) пока находится под огнем, поэтому ее нельзя перерезать, чтобы закрыть последний путь для снабжения оружием ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Сейчас трасса под огнем. Простреливается. Наши военные наступают спокойно, сберегая силы, не подставляя свой личный состав. Эта проблема будет решена. Просто вопрос времени, не очень большого. Смотря, какие там еще населенные пункты нужно взять, чтобы ее перерезать. Мне не кажется, что это будет прямо не скоро. Это дело одной, двух, трех недель. Судя по тому, как развивается ситуация на фронте, как идут бои. Когда трасса будет переезана, уже можно будет говорить о полном окружении Артемовска», — объяснил Василий Ткач. Военный корреспондент подчеркнул, что дефицит у ВСУ боеприпасов уже сейчас помогает продвижению российских войск. «Раз наше наступление продолжается, то это говорит о том, что артиллерии ВСУ не хватает боеприпасов. Им не хватает, поэтому мы продвигается. Продвигаемся при этом достаточно успешно», — подчеркнул Ткач. Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что взятие российскими войсками поселка Красная гора открывает возможность к освобождению Бахмута. Так как артиллерия сможет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, чтобы закрыть оперативную поставку боеприпасов ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трасса из Часового Яра (город расположен западнее Бахмута (Артемовск) пока находится под огнем, поэтому ее нельзя перерезать, чтобы закрыть последний путь для снабжения оружием ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Сейчас трасса под огнем. Простреливается. Наши военные наступают спокойно, сберегая силы, не подставляя свой личный состав. Эта проблема будет решена. Просто вопрос времени, не очень большого. Смотря, какие там еще населенные пункты нужно взять, чтобы ее перерезать. Мне не кажется, что это будет прямо не скоро. Это дело одной, двух, трех недель. Судя по тому, как развивается ситуация на фронте, как идут бои. Когда трасса будет переезана, уже можно будет говорить о полном окружении Артемовска», — объяснил Василий Ткач. Военный корреспондент подчеркнул, что дефицит у ВСУ боеприпасов уже сейчас помогает продвижению российских войск. «Раз наше наступление продолжается, то это говорит о том, что артиллерии ВСУ не хватает боеприпасов. Им не хватает, поэтому мы продвигается. Продвигаемся при этом достаточно успешно», — подчеркнул Ткач. Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что взятие российскими войсками поселка Красная гора открывает возможность к освобождению Бахмута. Так как артиллерия сможет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, чтобы закрыть оперативную поставку боеприпасов ВСУ.