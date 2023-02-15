«Газпром нефть» заподозрили в создании собственной ЧВК

15 февраля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

«Газпром нефть» создала отдельное ЧОП, чтобы охранять особо опасные объекты Фото: media.gazprom-neft.ru «Газпром нефть» стала учредителем частной охранной организации. Однако в СМИ эту фирму стали называть частной военной компанией. Детали ее создания стали известны из документа, который есть в распоряжении URA.RU. «Предоставить публичному акционерному обществу „Газпром нефть“ право на учреждение частной охранной организации. Установить, что учредителем организации будет являться „Газпром нефть“ с размером доли в уставном капитале организации, составляющим 70 процентов», — следует из согласования правительства РФ, имеющемся у URA.RU. Остальные 30% в уставном капитале отходят фирме «Частная охранная организация «Стаф-Центр». В соответствии с официальными данными из базы юридических лиц РФ организация создана почти четыре года назад, в мае 2019 года, и базируется в Омске. Ее генеральным директором является Точилин Сергей Иванович. Человек с такими же инициалами в 2007 году получал почетную грамоту правительства Омской области «за многолетний безупречный труд, заслуги в области обеспечения безопасности и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности». В этом же распоряжении он указывается как полковник, помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области. В «Газпром нефти» агентству уточнили задачи, которые будут стоять перед компанией. «Частное охранное предприятие (ЧОП) создается исключительно для охраны гражданских производственных объектов компании в регионах ее деятельности в Российской Федерации (ХМАО, ЯНАО, Омск, Томская и Оренбургская области и др.). ЧОП создается в соответствии с требованием законодательства РФ, по которому только лицензированные охранные предприятия имеют право охранять производственные объекты высокого класса опасности. Создание собственного охранного предприятия является распространенной и общепризнанной практикой среди крупных компаний в России и во всем мире», — ответили URA.RU в пресс-службе компании «Газпром нефть». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Газпром нефть» стала учредителем частной охранной организации. Однако в СМИ эту фирму стали называть частной военной компанией. Детали ее создания стали известны из документа, который есть в распоряжении URA.RU. «Предоставить публичному акционерному обществу „Газпром нефть“ право на учреждение частной охранной организации. Установить, что учредителем организации будет являться „Газпром нефть“ с размером доли в уставном капитале организации, составляющим 70 процентов», — следует из согласования правительства РФ, имеющемся у URA.RU. Остальные 30% в уставном капитале отходят фирме «Частная охранная организация «Стаф-Центр». В соответствии с официальными данными из базы юридических лиц РФ организация создана почти четыре года назад, в мае 2019 года, и базируется в Омске. Ее генеральным директором является Точилин Сергей Иванович. Человек с такими же инициалами в 2007 году получал почетную грамоту правительства Омской области «за многолетний безупречный труд, заслуги в области обеспечения безопасности и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности». В этом же распоряжении он указывается как полковник, помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области. В «Газпром нефти» агентству уточнили задачи, которые будут стоять перед компанией. «Частное охранное предприятие (ЧОП) создается исключительно для охраны гражданских производственных объектов компании в регионах ее деятельности в Российской Федерации (ХМАО, ЯНАО, Омск, Томская и Оренбургская области и др.). ЧОП создается в соответствии с требованием законодательства РФ, по которому только лицензированные охранные предприятия имеют право охранять производственные объекты высокого класса опасности. Создание собственного охранного предприятия является распространенной и общепризнанной практикой среди крупных компаний в России и во всем мире», — ответили URA.RU в пресс-службе компании «Газпром нефть».