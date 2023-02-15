Сексолог рассказал, чем заменить ушедшую «Виагру»

В России существуют свои аналоги «Виагры» (лекарство для увеличения потенции, которое называется Синдеафил), который производит отечественная фармакологическая фабрика «Северная звезда». Об этом рассказал сексолог Юрий Прокопенко.
«Можно даже крапивой заменить, если бить по обнаженному [половому органу]. Только зачем? У нас вполне выпускают ту же самую „Виагру“», — приводит слова Юрия Прокопенко информационное агентство «Подъем». По словам эксперта, Синдеафил производит фабрика «Северная звезда».
В 2022 году американская Viatris проинформировал о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки. В Минпромторге РФ заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.
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