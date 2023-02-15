США отказались сотрудничать с Россией по Арктике из-за СВО

16 февраля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

США намерены продолжить проекты в Арктике без России Фото: media.gazprom-neft.ru США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле. «Россия — важная арктическая держава. […] Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — цитирует ТАСС слова Дерека Шолле на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Ранее глава российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон призывал страны продолжать сотрудничество по Арктике в качестве исключения, как это было сделано для освоения космоса. Посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что возобновление работы Арктического совета без участия России является нелегитимным.

США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле. «Россия — важная арктическая держава. […] Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — цитирует ТАСС слова Дерека Шолле на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Ранее глава российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон призывал страны продолжать сотрудничество по Арктике в качестве исключения, как это было сделано для освоения космоса. Посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что возобновление работы Арктического совета без участия России является нелегитимным.