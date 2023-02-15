15 февраля 2023

США отказались сотрудничать с Россией по Арктике из-за СВО

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, льдины, танкер, нефтяная платформа, михаил ульянов, печорское море
США намерены продолжить проекты в Арктике без России Фото:

США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

«Россия — важная арктическая держава. […] Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — цитирует ТАСС слова Дерека Шолле на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Ранее глава российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон призывал страны продолжать сотрудничество по Арктике в качестве исключения, как это было сделано для освоения космоса. Посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что возобновление работы Арктического совета без участия России является нелегитимным.

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США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле. «Россия — важная арктическая держава. […] Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — цитирует ТАСС слова Дерека Шолле на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Ранее глава российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон призывал страны продолжать сотрудничество по Арктике в качестве исключения, как это было сделано для освоения космоса. Посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что возобновление работы Арктического совета без участия России является нелегитимным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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