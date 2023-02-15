В Минобороны Украины пожаловались на тяжелую ситуацию для ВСУ

16 февраля 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

В Минобороны Украины заявили о сложной для ВСУ ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что украинская армия в настоящее время находится в тяжелой ситуации. Она выразила надежу на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей. «На Востоке продолжается наступление <…>. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело», — написала Маляр в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время российская армия по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале СВО, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. Об этом пишет Global Times. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря ВС РФ вошли в город с юга, после чего там начались уличные бои.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что украинская армия в настоящее время находится в тяжелой ситуации. Она выразила надежу на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей. «На Востоке продолжается наступление <…>. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело», — написала Маляр в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время российская армия по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале СВО, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. Об этом пишет Global Times. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря ВС РФ вошли в город с юга, после чего там начались уличные бои.