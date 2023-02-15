15 февраля 2023

В Минобороны Украины пожаловались на тяжелую ситуацию для ВСУ

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В Минобороны Украины заявили о сложной для ВСУ ситуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что украинская армия в настоящее время находится в тяжелой ситуации. Она выразила надежу на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.

«На Востоке продолжается наступление <…>. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело», — написала Маляр в своем telegram-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время российская армия по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале СВО, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. Об этом пишет Global Times. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря ВС РФ вошли в город с юга, после чего там начались уличные бои.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что украинская армия в настоящее время находится в тяжелой ситуации. Она выразила надежу на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей. «На Востоке продолжается наступление <…>. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело», — написала Маляр в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время российская армия по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале СВО, укрепившись на фронте и создав себе запас прочности. Об этом пишет Global Times. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря ВС РФ вошли в город с юга, после чего там начались уличные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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