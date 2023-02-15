15 февраля 2023

Экономист Долгова назвала два продукта, которые подорожают во всем мире

Экономист Долгова: рост мировых цен на сахар и апельсины неизбежен
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен вызван увеличением спроса и падением производства Фото:

В ближайшее время во всем мире ожидается рост цен на сахар и апельсины. Об этом доложила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

«Сахар дорожает из-за скачка цен на бензин в Бразилии, заставившего многих потребителей перейти на биотопливо и этанол. Много сахарного тростника идет именно на эти товары. Апельсины, по данным Всемирного банка, в 2022 году подорожали почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Прогнозы на урожай апельсинов в текущем году крайне пессимистичны. Следовательно, мировые цены на данный продукт будут расти и впредь», — пояснила Долгова в интервью агентству «Прайм».

По словам аналитика, несмотря на хороший урожай сахарного тростника в Таиланде, тенденция к росту цен не изменится. Одна из причин — это плохие погодные условия в Индии, которая находится на втором месте в мире по поставкам сахара. Второй причиной является рост импорта в Китай.

Ранее URA.RU сообщало, что внеплановое повышение тарифов ЖКХ в РФ приведет к удорожанию практически всех товаров. Экономист Мария Долгова предупредила, что стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно произведенные не в России.

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В ближайшее время во всем мире ожидается рост цен на сахар и апельсины. Об этом доложила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. «Сахар дорожает из-за скачка цен на бензин в Бразилии, заставившего многих потребителей перейти на биотопливо и этанол. Много сахарного тростника идет именно на эти товары. Апельсины, по данным Всемирного банка, в 2022 году подорожали почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Прогнозы на урожай апельсинов в текущем году крайне пессимистичны. Следовательно, мировые цены на данный продукт будут расти и впредь», — пояснила Долгова в интервью агентству «Прайм». По словам аналитика, несмотря на хороший урожай сахарного тростника в Таиланде, тенденция к росту цен не изменится. Одна из причин — это плохие погодные условия в Индии, которая находится на втором месте в мире по поставкам сахара. Второй причиной является рост импорта в Китай. Ранее URA.RU сообщало, что внеплановое повышение тарифов ЖКХ в РФ приведет к удорожанию практически всех товаров. Экономист Мария Долгова предупредила, что стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно произведенные не в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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