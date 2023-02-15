Bloomberg: нежелание Германии отправлять обещанные танки на Украину — провал поддержки Запада

Недавние слова властей Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем обещали в Берлине, говорит о провале в поддержке ВСУ. Так считает обозреватель американского агентства Bloomberg Арне Делфс.
«Признание министра [главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса] ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист, передает
Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Кроме того, он отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5. Писторус также призвал перестать недооценивать их мощность. Также Писториус выразил уверенность в том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.
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