Bloomberg: нежелание Германии отправлять обещанные танки на Украину — провал поддержки Запада

16 февраля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Обозреватель Bloomberg Арне Делфс раскусил правительство Германии Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавние слова властей Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем обещали в Берлине, говорит о провале в поддержке ВСУ. Так считает обозреватель американского агентства Bloomberg Арне Делфс. «Признание министра [главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса] ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист, передает Bloomberg . Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Кроме того, он отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5. Писторус также призвал перестать недооценивать их мощность. Также Писториус выразил уверенность в том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.

Недавние слова властей Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем обещали в Берлине, говорит о провале в поддержке ВСУ. Так считает обозреватель американского агентства Bloomberg Арне Делфс. «Признание министра [главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса] ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист, передает Bloomberg. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Кроме того, он отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5. Писторус также призвал перестать недооценивать их мощность. Также Писториус выразил уверенность в том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.