15 февраля 2023

Bloomberg: нежелание Германии отправлять обещанные танки на Украину — провал поддержки Запада

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Обозреватель Bloomberg Арне Делфс раскусил правительство Германии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Недавние слова властей Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем обещали в Берлине, говорит о провале в поддержке ВСУ. Так считает обозреватель американского агентства Bloomberg Арне Делфс.

«Признание министра [главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса] ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист, передает Bloomberg.

Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Кроме того, он отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5. Писторус также призвал перестать недооценивать их мощность. Также Писториус выразил уверенность в том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.

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Недавние слова властей Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем обещали в Берлине, говорит о провале в поддержке ВСУ. Так считает обозреватель американского агентства Bloomberg Арне Делфс. «Признание министра [главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса] ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист, передает Bloomberg. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Кроме того, он отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5. Писторус также призвал перестать недооценивать их мощность. Также Писториус выразил уверенность в том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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