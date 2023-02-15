Экс-офицер Пентагона: конфликт на Украине разорвет Европу на куски

16 февраля 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине приведет Европу к краху, уверена Ребекка Коффлер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может не прекращаться до тех пор, пока Европу не «разорвут на куски». Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. «Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан, и сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта», — заявила Ребекка Коффлер на телеканале Fox News . По ее мнению, если сейчас не прекратить конфликт, то Европу «разорвут на куски». По мнению экс-офицера Пентагона, в обострении конфликта виноваты США. Америка многократно поставляет вооружение на Украину, однако не ставит перед руководством Киева цели по прекращению конфликта. Ранее URA.RU передавало слова американского журналиста Сеймура Херша, что конфликт прекратиться, когда президент Украины Владимир Зеленский прекратит рисковать жизнями своего народа. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам лидера РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Конфликт на Украине может не прекращаться до тех пор, пока Европу не «разорвут на куски». Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. «Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан, и сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта», — заявила Ребекка Коффлер на телеканале Fox News. По ее мнению, если сейчас не прекратить конфликт, то Европу «разорвут на куски». По мнению экс-офицера Пентагона, в обострении конфликта виноваты США. Америка многократно поставляет вооружение на Украину, однако не ставит перед руководством Киева цели по прекращению конфликта. Ранее URA.RU передавало слова американского журналиста Сеймура Херша, что конфликт прекратиться, когда президент Украины Владимир Зеленский прекратит рисковать жизнями своего народа. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам лидера РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.