Экс-премьер Украины: Киев отмывал деньги через зерновую сделку

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Операции с отмыванием денег не прошли мимо госорганов Украины, заявил Николай Азаров Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зерновая сделка использовалась украинскими властями как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка», — передает слова Азарова телеканал «Звезда». Экс-премьер объяснил, что многие сомнительные структуры проводили через себя миллионы тонн зерна и данные операции не могли пройти мимо украинского кабмина, администрации президента и органов правопорядка.

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С вводом санкций против России после начала спецоперации на Украине мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Обозреватель Exxpress Михаэль Кох заявил, что вместо отправки зерна в страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, оно было направлено в Испанию в качестве корма для свиноводства, передает RT.

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Власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Зерновая сделка использовалась украинскими властями как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка», — передает слова Азарова телеканал «Звезда». Экс-премьер объяснил, что многие сомнительные структуры проводили через себя миллионы тонн зерна и данные операции не могли пройти мимо украинского кабмина, администрации президента и органов правопорядка. С вводом санкций против России после начала спецоперации на Украине мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Обозреватель Exxpress Михаэль Кох заявил, что вместо отправки зерна в страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, оно было направлено в Испанию в качестве корма для свиноводства, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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