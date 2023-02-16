Экс-премьер Украины: Киев отмывал деньги через зерновую сделку

16 февраля 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Операции с отмыванием денег не прошли мимо госорганов Украины, заявил Николай Азаров Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Зерновая сделка использовалась украинскими властями как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка», — передает слова Азарова телеканал «Звезда». Экс-премьер объяснил, что многие сомнительные структуры проводили через себя миллионы тонн зерна и данные операции не могли пройти мимо украинского кабмина, администрации президента и органов правопорядка. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины С вводом санкций против России после начала спецоперации на Украине мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Обозреватель Exxpress Михаэль Кох заявил, что вместо отправки зерна в страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, оно было направлено в Испанию в качестве корма для свиноводства, передает RT.

Власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Зерновая сделка использовалась украинскими властями как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка», — передает слова Азарова телеканал «Звезда». Экс-премьер объяснил, что многие сомнительные структуры проводили через себя миллионы тонн зерна и данные операции не могли пройти мимо украинского кабмина, администрации президента и органов правопорядка. С вводом санкций против России после начала спецоперации на Украине мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Обозреватель Exxpress Михаэль Кох заявил, что вместо отправки зерна в страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, оно было направлено в Испанию в качестве корма для свиноводства, передает RT.