Экс-премьер Украины: Киев отмывал деньги через зерновую сделку

Власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Зерновая сделка использовалась украинскими властями как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка», — передает слова Азарова телеканал «Звезда». Экс-премьер объяснил, что многие сомнительные структуры проводили через себя миллионы тонн зерна и данные операции не могли пройти мимо украинского кабмина, администрации президента и органов правопорядка.
С вводом санкций против России после начала спецоперации на Украине мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Обозреватель Exxpress Михаэль Кох заявил, что вместо отправки зерна в страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, оно было направлено в Испанию в качестве корма для свиноводства, передает RT.
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