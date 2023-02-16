Экс-разведчик США Риттер: Путин продолжает терпеть всевозможные провокации США

Владимир Путин проявляет завидное терпение на всевозможные провокации США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин показывает недюжинное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, длящиеся с 2008 года. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«США провоцируют Россию с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — заявил Риттер в комментарии youtube-каналу Naturalist Capitalist . Он добавил, что отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире, а американское население, зараженное вирусом русофобии, верит на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то негативное о РФ и ее лидере. Американцы обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию с американскими операциями в Афганистане, где они, безусловно, проиграли, заключил Риттер.

Ранее обозреватель Эндрю Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom заявил, что Владимир Путин является единственным политиком в мире, который сдерживает начало третьей мировой войны, в отличие от США, которые ее только провоцируют. Он добавил, что это полностью опровергает западную теорию о том, что российский президент является безумным и безрассудным.