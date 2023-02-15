Серебряному призеру Олимпийских игр Демченко предложили стать депутатом пермского заксобрания

Известный саночник пополнит ряды депутатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В довыборах по округу №17 в заксобрание Пермского края примет участие трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, саночник Альберт Демченко. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.

«Краевые власти предложили Демченко поучаствовать в выборах. Он согласился. Скорее всего, Демченко будет выдвинут от „Единой России“», — отметил источник.

Другой собеседник рассказал, что краевой политблок обсуждал нескольких кандидатов. Бывший вице-премьер заксобрания Татьяна Абдуллина и президент пермской Федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров отказались. Звучали фамилии спикера думы Чусового Константина Адаменко, директора АО «Чусовской металлургический завод» Азата Имамова. Но позже появилась кандидатура Альберта Демченко. «Его там на руках носят», — отметил источник в политэлитах.

Альберт Демченко не ответил по известному редакции номеру телефона. Округ №17 в заксобрании освободился 16 февраля. Представлявший его в парламенте Антон Удальев досрочно сложил полномочия. Ожидается, что он будет работать в мэрии Москвы. Довыборы пройдут в сентябре 2021 года.