Украинский боец дал пару дней на сдачу Бахмута России

Через два дня Бахмут может оказаться в полном окружении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У украинских военных есть пару дней на то, чтобы вовремя отойти из Бахмута (Артемовск), избежав полного окружения. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В самом пекле. Если через пару дней нас не выведут, нам **** [конец]», — передает слова военного telegram-канал подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко. Военнослужащий добавил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась такая, что у бойцов отсутствует артиллерия, а кольцо окружения вот-вот захлопнется.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал прогноз, что Бахмут удастся полностью окружить к марту-апрелю. Он добавил, что после взятия пригорода Бахмута Клещеевки военные ЧВК продолжают продвигаться метр за метром, передают «Дни.ру». Выражается мнение, что причиной такого ожесточенного удержания города украинскими войсками является особенный политический мотив, передает RT.