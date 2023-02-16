Набиуллина ответила на важную инициативу Путина

Набиуллина: банки должны возмещать денежный ущерб клиентам, которых обманули мошенники

Банки должны нести ответственность перед клиентами, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, которые были украдены мошенниками. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами», — заявила Набиуллина. Она добавила, что банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность. Финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от того, чтобы не поддаться на уловки мошенников, поэтому необходимо принять 161-й закон, который позволит блокировать счет мошенника и возмещать убытки обманутым людям, заключила глава Центробанка.

Ранее Владимир Путин поручил создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Правительство совместно с Банком России до 1 июля должны рассмотреть возможности создания механизмов, которые позволят обеспечение возмещения убытков обманутым гражданам.