Набиуллина ответила на важную инициативу Путина

Набиуллина: банки должны возмещать денежный ущерб клиентам, которых обманули мошенники
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Банки должны нести ответственность перед клиентами, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, которые были украдены мошенниками. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами», — заявила Набиуллина. Она добавила, что банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность. Финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от того, чтобы не поддаться на уловки мошенников, поэтому необходимо принять 161-й закон, который позволит блокировать счет мошенника и возмещать убытки обманутым людям, заключила глава Центробанка.

Ранее Владимир Путин поручил создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Правительство совместно с Банком России до 1 июля должны рассмотреть возможности создания механизмов, которые позволят обеспечение возмещения убытков обманутым гражданам.

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, которые были украдены мошенниками. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. «Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами», — заявила Набиуллина. Она добавила, что банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность. Финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от того, чтобы не поддаться на уловки мошенников, поэтому необходимо принять 161-й закон, который позволит блокировать счет мошенника и возмещать убытки обманутым людям, заключила глава Центробанка. Ранее Владимир Путин поручил создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Правительство совместно с Банком России до 1 июля должны рассмотреть возможности создания механизмов, которые позволят обеспечение возмещения убытков обманутым гражданам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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