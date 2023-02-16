Politico: Евросоюз не согласовал 10-й пакет санкций из-за российского каучука

Спорный вопрос по каучуку из РФ мешает политикам ЕС согласовать 10-й пакет санкций, пишет Politico Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спорный момент по российскому синтетическому каучуку не позволил послам стран Евросоюза (ЕС) на последней встрече согласовать содержание десятого пакета санкций против России. Об этом сообщает издание Politico.

«Одним из спорных моментов перед утверждением нового пакета санкций является синтетический каучук», — говорится в материале издания . Там добавили, что в ЕС хотят санкционировать каучук из России, но на последней встрече послов стран ЕС достигнуть договоренностей по этому вопросу не получилось.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет антироссийских санкций могут войти имена около 100 россиян. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что десятый пакет будет содержать торговые запреты на 11 млрд евро, передает RT. Под европейские санкции также может попасть оборудование для российских полупроводников, пишет «Национальная служба новостей».