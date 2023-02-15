15 февраля 2023
14 февраля 2023

Беженцы из Украины смогут получить жилье в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд проблемных объектов строительства. Куйвашев и Хинштейн. Екатеринбург, недвижимость, новая квартира
Приобрести квартиру можно будет на первичном и вторичном рынке, а также готовый дом либо его половину Законодательное Собрание ЯНАО Фото:

Жители Херсонской области, которые вынуждены были бежать в ЯНАО, смогут получить на территории округа жилье. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания.

«Финансовую поддержку по предоставлению единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи для обзаведения имуществом, а также на приобретение жилья на основании выдаваемых жилищных сертификатов жителям Херсонской области окажет Фонд развития территорий. Соглашение Ямала с Фондом сегодня, 16 февраля, утвердили депутаты окружного парламента» — говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести можно будет жилье в новостройке или со вторичного рынка. А также дом либо его часть. Сумма сертификата зависит от средней цены квадратного метра в стране (88 737 рублей) и количества человек в семье. «Для одиноко проживающих минимум 33 м². Семьям из двух человек — от 42 м², а из трех и более — по 18 м² на каждого», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Донбасса получили финансовую помощь в округе. Более 400 человек получили помощь в размере 10 тысяч рублей.

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Жители Херсонской области, которые вынуждены были бежать в ЯНАО, смогут получить на территории округа жилье. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания. «Финансовую поддержку по предоставлению единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи для обзаведения имуществом, а также на приобретение жилья на основании выдаваемых жилищных сертификатов жителям Херсонской области окажет Фонд развития территорий. Соглашение Ямала с Фондом сегодня, 16 февраля, утвердили депутаты окружного парламента» — говорится в сообщении. Отмечается, что приобрести можно будет жилье в новостройке или со вторичного рынка. А также дом либо его часть. Сумма сертификата зависит от средней цены квадратного метра в стране (88 737 рублей) и количества человек в семье. «Для одиноко проживающих минимум 33 м². Семьям из двух человек — от 42 м², а из трех и более — по 18 м² на каждого», — уточнили там. Ранее сообщалось, что сотни жителей Донбасса получили финансовую помощь в округе. Более 400 человек получили помощь в размере 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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