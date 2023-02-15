Беженцы из Украины смогут получить жилье в ЯНАО

16 февраля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Приобрести квартиру можно будет на первичном и вторичном рынке, а также готовый дом либо его половину Законодательное Собрание ЯНАО Фото: Александр Исаков © URA.RU Жители Херсонской области, которые вынуждены были бежать в ЯНАО, смогут получить на территории округа жилье. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания. «Финансовую поддержку по предоставлению единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи для обзаведения имуществом, а также на приобретение жилья на основании выдаваемых жилищных сертификатов жителям Херсонской области окажет Фонд развития территорий. Соглашение Ямала с Фондом сегодня, 16 февраля, утвердили депутаты окружного парламента» — говорится в сообщении. Отмечается, что приобрести можно будет жилье в новостройке или со вторичного рынка. А также дом либо его часть. Сумма сертификата зависит от средней цены квадратного метра в стране (88 737 рублей) и количества человек в семье. «Для одиноко проживающих минимум 33 м². Семьям из двух человек — от 42 м², а из трех и более — по 18 м² на каждого», — уточнили там. Ранее сообщалось, что сотни жителей Донбасса получили финансовую помощь в округе. Более 400 человек получили помощь в размере 10 тысяч рублей.

Жители Херсонской области, которые вынуждены были бежать в ЯНАО, смогут получить на территории округа жилье. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания. «Финансовую поддержку по предоставлению единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи для обзаведения имуществом, а также на приобретение жилья на основании выдаваемых жилищных сертификатов жителям Херсонской области окажет Фонд развития территорий. Соглашение Ямала с Фондом сегодня, 16 февраля, утвердили депутаты окружного парламента» — говорится в сообщении. Отмечается, что приобрести можно будет жилье в новостройке или со вторичного рынка. А также дом либо его часть. Сумма сертификата зависит от средней цены квадратного метра в стране (88 737 рублей) и количества человек в семье. «Для одиноко проживающих минимум 33 м². Семьям из двух человек — от 42 м², а из трех и более — по 18 м² на каждого», — уточнили там. Ранее сообщалось, что сотни жителей Донбасса получили финансовую помощь в округе. Более 400 человек получили помощь в размере 10 тысяч рублей.