В Пермском Заксобрании открыли выставку трофеев спецоперации

Депутатам ЗС показали трофеи СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В здании Законодательного собрания Пермского края открылась экспозиция трофеев специальной военной операции. Выставку подготовили в честь Дня защитника отечества, рассказали в пресс-службе парламента.

«Новый Пермский краевой учебно-методический центр „Авангард“ подготовил выставку оружия и осколков мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции», — сообщается на сайте заксобрания. Кроме этого, на выставке представлены материалы и экспонаты времен Великой отечественной и Чеченской войн.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании в регионах музеев СВО. В пермском минкультуры URA.RU говорили, что готовы к подобной работе, а опыт музейной работы по теме спецоперации в регионе есть.

Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.