В Пермском Заксобрании открыли выставку трофеев спецоперации

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Зимние виды города. Пермь, заксобрание пермский край
Депутатам ЗС показали трофеи СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В здании Законодательного собрания Пермского края открылась экспозиция трофеев специальной военной операции. Выставку подготовили в честь Дня защитника отечества, рассказали в пресс-службе парламента.

«Новый Пермский краевой учебно-методический центр „Авангард“ подготовил выставку оружия и осколков мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции», — сообщается на сайте заксобрания. Кроме этого, на выставке представлены материалы и экспонаты времен Великой отечественной и Чеченской войн.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании в регионах музеев СВО. В пермском минкультуры URA.RU говорили, что готовы к подобной работе, а опыт музейной работы по теме спецоперации в регионе есть.

Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.

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В здании Законодательного собрания Пермского края открылась экспозиция трофеев специальной военной операции. Выставку подготовили в честь Дня защитника отечества, рассказали в пресс-службе парламента. «Новый Пермский краевой учебно-методический центр „Авангард“ подготовил выставку оружия и осколков мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции», — сообщается на сайте заксобрания. Кроме этого, на выставке представлены материалы и экспонаты времен Великой отечественной и Чеченской войн. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании в регионах музеев СВО. В пермском минкультуры URA.RU говорили, что готовы к подобной работе, а опыт музейной работы по теме спецоперации в регионе есть. Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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