Лукашенко: Белоруссия готовится к войне

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко не собирается объявлять мобилизацию Фото:

Белоруссия готовится к войне, чтобы быть готовой к возможной агрессии, но не собирается объявлять мобилизацию. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны. Если хочешь мира — готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне», — цитирует Лукашенко «Белта».

По его словам, в стране не планируется объявлять мобилизацию в связи с подготовкой. Президент отметил, что мобилизация будет объявлена в случае наличия угрозы.

Лукашенко сообщил, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ в отношении Белоруссии. По его словам, при нарушении границ ответ будет максимально жестким. Россия и Белоруссия проводили совместные учения для отражения возможного нападения.

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Белоруссия готовится к войне, чтобы быть готовой к возможной агрессии, но не собирается объявлять мобилизацию. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны. Если хочешь мира — готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне», — цитирует Лукашенко «Белта». По его словам, в стране не планируется объявлять мобилизацию в связи с подготовкой. Президент отметил, что мобилизация будет объявлена в случае наличия угрозы. Лукашенко сообщил, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ в отношении Белоруссии. По его словам, при нарушении границ ответ будет максимально жестким. Россия и Белоруссия проводили совместные учения для отражения возможного нападения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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