Лукашенко: Белоруссия готовится к войне

16 февраля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко не собирается объявлять мобилизацию Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Белоруссия готовится к войне, чтобы быть готовой к возможной агрессии, но не собирается объявлять мобилизацию. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны. Если хочешь мира — готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне», — цитирует Лукашенко « Белта ». По его словам, в стране не планируется объявлять мобилизацию в связи с подготовкой. Президент отметил, что мобилизация будет объявлена в случае наличия угрозы. Лукашенко сообщил, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ в отношении Белоруссии. По его словам, при нарушении границ ответ будет максимально жестким. Россия и Белоруссия проводили совместные учения для отражения возможного нападения.

Белоруссия готовится к войне, чтобы быть готовой к возможной агрессии, но не собирается объявлять мобилизацию. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны. Если хочешь мира — готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне», — цитирует Лукашенко «Белта». По его словам, в стране не планируется объявлять мобилизацию в связи с подготовкой. Президент отметил, что мобилизация будет объявлена в случае наличия угрозы. Лукашенко сообщил, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ в отношении Белоруссии. По его словам, при нарушении границ ответ будет максимально жестким. Россия и Белоруссия проводили совместные учения для отражения возможного нападения.