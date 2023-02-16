Лукашенко: Белоруссия готовится к войне

Белоруссия готовится к войне, чтобы быть готовой к возможной агрессии, но не собирается объявлять мобилизацию. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны. Если хочешь мира — готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне», — цитирует Лукашенко «
По его словам, в стране не планируется объявлять мобилизацию в связи с подготовкой. Президент отметил, что мобилизация будет объявлена в случае наличия угрозы.
Лукашенко сообщил, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ в отношении Белоруссии. По его словам, при нарушении границ ответ будет максимально жестким. Россия и Белоруссия проводили совместные учения для отражения возможного нападения.
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