Россия и Беларусь отработают отражение атаки Украины

Совбез Беларуси: Москва и Минск проведут совместные летные учения

15 января 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Россия и Беларусь проведут совместные учения, сообщает агентство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Беларусь проведет совместные летно-тактические учения по отражению нападения, в том числе и украинского. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии. «Летно-тактические учения РФ и Беларуси направлены на подготовку к выполнению боевых задач. Они носят оборонительный характер», — пишут РИА Новости, ссылаясь на первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Уточняется, что в качестве полигона будут задействованы белорусские аэродромы. Ранее сообщалось, что перед совместной с Россией и республикой Беларусь региональной группировкой союзных войск стоит задача по обучению вооруженных сил. Также задача стоит по сдерживанию стран Запада. Кроме того, уточнялось, что Украина не исключает открытия линии фронта на границе с Беларусью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна поддерживает Россию, но при этом помогает украинским беженцам и не будет напрямую участвовать в конфликте.

Россия и Беларусь проведет совместные летно-тактические учения по отражению нападения, в том числе и украинского. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии. «Летно-тактические учения РФ и Беларуси направлены на подготовку к выполнению боевых задач. Они носят оборонительный характер», — пишут РИА Новости, ссылаясь на первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Уточняется, что в качестве полигона будут задействованы белорусские аэродромы. Ранее сообщалось, что перед совместной с Россией и республикой Беларусь региональной группировкой союзных войск стоит задача по обучению вооруженных сил. Также задача стоит по сдерживанию стран Запада. Кроме того, уточнялось, что Украина не исключает открытия линии фронта на границе с Беларусью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна поддерживает Россию, но при этом помогает украинским беженцам и не будет напрямую участвовать в конфликте.