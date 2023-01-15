Россия и Беларусь отработают отражение атаки Украины

Совбез Беларуси: Москва и Минск проведут совместные летные учения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, военные, рсзо град, армия россии, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Россия и Беларусь проведут совместные учения, сообщает агентство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Беларусь проведет совместные летно-тактические учения по отражению нападения, в том числе и украинского. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии.

«Летно-тактические учения РФ и Беларуси направлены на подготовку к выполнению боевых задач. Они носят оборонительный характер», — пишут РИА Новости, ссылаясь на первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Уточняется, что в качестве полигона будут задействованы белорусские аэродромы.

Ранее сообщалось, что перед совместной с Россией и республикой Беларусь региональной группировкой союзных войск стоит задача по обучению вооруженных сил. Также задача стоит по сдерживанию стран Запада. Кроме того, уточнялось, что Украина не исключает открытия линии фронта на границе с Беларусью.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна поддерживает Россию, но при этом помогает украинским беженцам и не будет напрямую участвовать в конфликте.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Беларусь проведет совместные летно-тактические учения по отражению нападения, в том числе и украинского. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии. «Летно-тактические учения РФ и Беларуси направлены на подготовку к выполнению боевых задач. Они носят оборонительный характер», — пишут РИА Новости, ссылаясь на первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Уточняется, что в качестве полигона будут задействованы белорусские аэродромы. Ранее сообщалось, что перед совместной с Россией и республикой Беларусь региональной группировкой союзных войск стоит задача по обучению вооруженных сил. Также задача стоит по сдерживанию стран Запада. Кроме того, уточнялось, что Украина не исключает открытия линии фронта на границе с Беларусью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна поддерживает Россию, но при этом помогает украинским беженцам и не будет напрямую участвовать в конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...